Не группа крови: ученые разгадали загадку, почему некоторые люди кажутся «более аппетитными» для комаров, чем другие

Стало известно, почему некоторые люди становятся магнитами для комаров. Оказалось, дело совсем не в составе крови, как подумали бы многие.

По данным зарубежных СМИ, исследователи Лаборатории нейрогенетики Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке выяснили, почему одних людей комары кусают чаще, чем других. Они провели эксперимент, в котором восемь добровольцев по шесть часов в день носили на предплечьях нейлоновые чулки в течение нескольких дней.

После этого чулки поместили в специальные коробки, соединенные трубками с камерой, в которой находились комары. Один из чулков притягивал комаров в 100 раз сильнее, чем все остальные. Ученые провели химический анализ кожных выделений «вкусного» участника эксперимента и обнаружили, что наиболее привлекательными для комаров являются люди с повышенным содержанием карбоновых кислот в кожном сале.

Результаты эксперимента могут быть полезными для борьбы с комарами-переносчиками опасных инфекций — малярии, вируса Зика и лихорадки денге. Химики смогут создать маскировочный репеллент с веществами, которые выделяет кожа наименее привлекательных для комаров людей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что ученые засомневались в эффективности мытья рук в борьбе с коронавирусом.