В Некрасовском саду извращенец кавказской внешности закончил изнасилование петербурженки похищением ее телефона

В Центральном районе Петербурга на присевшую передохнуть на скамейку в Некрасовском саду петербурженку напал насильник. После того, как он завершил свое грязное дело, преступник забрал у женщины телефон и сбежал.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром 30 октября в полицию обратился петербуржец и сообщил, что в Некрасовском саду, его знакомую изнасиловал неизвестный. Также правоохранителям поступила телефонограмма из больницы о том, что к врачам обратилась 37-летняя женщина в состоянии после изнасилования — ее в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Пострадавшая также обратилась в полицию с заявлением о том, что около 04:00 она возвращалась домой через Некрасовский сад. Там женщина села на скамейку, и через некоторое время к ней подошел неизвестный мужчина с крайне неприятными намерениями.

Злоумышленник, применив физическую силу, совершил с потерпевшей половой акт в естественной форме, после чего похитил принадлежащий ей мобильный телефон и скрылся с места преступления. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствовало, правоохранители просматривают видеонаблюдение на путях отхода преступника.

Женщина смогла назвать приметы неизвестного — им оказался мужчина кавказской внешности, в черной куртке и темных брюках. По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по статье 161 (грабеж) и 131 (изнасилование) УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Колпино мужчина спас племянницу от изнасилования.