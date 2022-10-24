В Колпино мужчина спас племянницу от изнасилования

Несовершеннолетняя девочка чуть не подверглась изнасилованию на квартире в Колпино, к счастью, на помощь вовремя подоспел ее дядя.

Как стало известно Gazeta.SPB, 23 октября около 16:02 в правоохранительные органы поступило сообщение от 43-летнего гражданина, который сообщил, что после поисков обнаружил свою несовершеннолетнюю 14-летнюю племянницу в Колпино на улице Братьев Радченко с неизвестным мужчиной. По словам заявителя, девочку пытались изнасиловать.

Правоохранители выехали на указанное место и сразу же задержали подозреваемого в произошедшем неработающего 45-летнего гражданина Таджикистана. Его доставили в отделение, где составили протокол и пометили задержанного в СПСЗЛ.

Пострадавшую в сопровождении сотрудников и родственника отвели в больницу, где ее осмотрели, после чего отпустили.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе 14-летней девочке пришлось терпеть домогательства от неизвестного злоумышленника. Мужчину задержали.