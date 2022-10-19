В Петербурге задержали облапавшего школьницу молодого развратника из Узбекистана

В Петербурге задержали облапавшего школьницу молодого развратника из Узбекистана
Фото: unsplash

В Выборгском районе Петербурга 14-летней девочке пришлось терпеть домогательства от неизвестного злоумышленника. Мужчину задержали.

Как стало известно Gazeta.SPb, 18 октября в полицию поступило сообщение петербурженки о том, что этим утром этого дня на перекрестке улиц Федора Абрамова Заречной на ее дочь напал мужчина, которого спугнули прохожие. Злоумышленник трогал 14-летнюю школьницу за половые органы, чем причинил пострадавшей физическую боль и моральные страдания.

Вечером правоохранителям удалось поймать развратника у дома по улице Федора Абрамова — им оказался 21-летний гражданин Узбекистана. Мужчину поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге возбудили дело против парня, облапавшего 16-летнюю на станции «Технологический институт».

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