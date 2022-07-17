В Петербурге возбудили дело против парня, облапавшего 16-летнюю на станции «Технологический институт»

Задержанный за развратные действия в отношении несовершеннолетней на станции метро «Технологический институт» стал фигурантом уголовного дела.

Как стало известно Gazeta.SPb, в отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, инцидент случился вечером 16 июля на станции «Технологический институт». К правоохранителям на станции обратилась пассажирка и сообщила, что неизвестный потрогал ее 16-летнюю сестру за ягодицы. Подозреваемого задержали спустя час на Троицком проспекте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эвакуация автомобиля у «Окея» на Пулковском шоссе закончилась стрельбой.