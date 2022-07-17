Эвакуация автомобиля у «Окея» на Пулковском шоссе закончилась стрельбой

Эвакуация автомобиля у &#171;Окея&#187; на Пулковском шоссе закончилась стрельбой
Стрельба произошла на парковке "Окея" на Пулковском шоссе. Фото: google.maps

Водитель эвакуатора открыл стрельбу у гипермаркета «О’кей» во время конфликта из-за погрузки автомобиля.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером в пятницу очевидцы вызвали полицию на парковку гипермаркета «О’кей» на Пулковском шоссе. Они сообщили, что неизвестный мужчина грозится застрелить другого мужчину.

Приехавший наряд полиции выяснил, что конфликт развязался между 39-летним водителем эвакуатора и пассажиром автомобиля «Шевроле Круз», который нужно было погрузить и отвезти на штрафстоянку. Мужчина отказался выходить из машины, на что эвакуаторщик достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел. В этот момент к «Шевроле» подбежал другой мужчина со своим пистолетом и направил его на водителя эвакуатора.

Полицейские после разбирательств отвезли в отдел двух граждан Грузии: 49-летнего и 57-летнего. На них составили протоколы о мелком хулиганстве.

Возбуждено уголовное дело. 49-летнего мужчину задержали и поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестные сломали челюсть прохожему в парке Екатерингоф.

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