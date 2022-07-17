Неизвестные сломали челюсть прохожему в парке Екатерингоф

Неизвестные сломали челюсть прохожему в парке Екатерингоф
Мужчину избили в парке Екатерингоф. Фото: google.maps

В Петербурге полиция разыскивает неизвестных преступников, избивших случайного прохожего в парке Екатерингоф.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось еще вечером 5 июля в парке Екатерингоф на Лифляндской улице. Неизвестные по неустановленной причине набросились на 25-летнего мужчину из Мурино и избили его.

Пострадавший обратился за медицинской помощь только через полторы недели, 16 июля. Врачи городской больницы №2 диагностировали ему травматический остеомиелит нижней челюсти, двусторонний перелом нижней челюсти и перелом в области мыщелкового отростка. Его состояние оценивают как тяжелое.

Проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти мужчина избил и изнасиловал 78-летнюю пенсионерку.

избиение новости СПб парк екатерингоф


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге неизвестные угрожали взорвать два завода и Сенную площадь
Эвакуация автомобиля у «Окея» на Пулковском шоссе закончилась стрельбой
Неизвестные сломали челюсть прохожему в парке Екатерингоф
Эксперт Лемешева рассказала россиянам, как правильно выбирать арбуз
Пропавший на Камчатке вертолет Robinson обнаружили сгоревшим
Из-за циклона «Барбара» в Петербурге пройдут дожди, а температура ...
В аэропорту Пулково в воскресенье задержали четыре рейса и два отменили
Адвокат Почуев рассказал, как смайлики могут привести к уголовному преследованию