Неизвестные сломали челюсть прохожему в парке Екатерингоф

В Петербурге полиция разыскивает неизвестных преступников, избивших случайного прохожего в парке Екатерингоф.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось еще вечером 5 июля в парке Екатерингоф на Лифляндской улице. Неизвестные по неустановленной причине набросились на 25-летнего мужчину из Мурино и избили его.

Пострадавший обратился за медицинской помощь только через полторы недели, 16 июля. Врачи городской больницы №2 диагностировали ему травматический остеомиелит нижней челюсти, двусторонний перелом нижней челюсти и перелом в области мыщелкового отростка. Его состояние оценивают как тяжелое.

Проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти мужчина избил и изнасиловал 78-летнюю пенсионерку.