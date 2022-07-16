В Ленобласти мужчина избил и изнасиловал 78-летнюю пенсионерку

В Ломоносовском районе Ленобласти задержан мужчина, который избил и изнасиловал 78-летнюю пенсионерку.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел в ночь на 15 июля в деревне Михайловка. Дочь пострадавшей обратилась в полицию и сообщила, что неизвестный преступник проник в дом ее матери, избил ее и изнасиловал.

Женщину госпитализировали с травмами головы, груди, промежности, рук, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломами ребер, и множественными ушибами и гематомами. Состояние пенсионерки оценивают как средней тяжести.

Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал 32-летнего мужчину с множеством судимостей за плечами. Возбуждены уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Парголово пятеро мигрантов с битой и ножом ограбили соотечественника.