В Парголово пятеро мигрантов с битой и ножом ограбили соотечественника

В Парголово полиция ввела план «Перехват», чтобы задержать машину с мигрантами, избившими и ограбившими соотечественника.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в службу «112» позвонили и сообщили, что в Парголово пятеро неизвестных избили битой мужчину, отобрали у него документы и скрылись с автомобиле «Фольксваген Поло». Очевидец также назвал номера машины.

Полиция ввела план «Перехват» в зоне «Север» и спустя 40 минут задержала нужную иномарку на проспекте Энгельса. Внутри находились пятеро граждан Таджикистана в возрасте от 22 до 33 лет.

Задержали и увезли в отдел только одного из них — 33-летнего мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже.

Вскоре в полицию обратился 32-летний пострадавший, тоже из Таджикистана. Он сообщил, что у дома 13 на улице Валерия Гаврилина ему угрожали ножом и битой, избили и отобрали сумку, в которой был паспорт, 25 тысяч рублей, банковские карты, наушники и два мобильных телефона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что окровавленного юношу госпитализировали после скандала с отцом в Петербурге.