Окровавленного юношу госпитализировали после скандала с отцом в Петербурге

В Петербурге в больницу попал молодой человек, получивший колото-резаное ранение спины после скандала с отцом при невыясненных обстоятельствах.

Как стало известно Gazeta.SPb, 19-летний молодой человек был госпитализирован накануне вечером из квартиры на улице Шостаковича, 5/1. У него рана задней поверхности груди, повреждение легкого, гемоторакс и серьезная кровопотеря. Медики сообщили об этом в правоохранительные органы.

Отец юноши рассказал полицейским, что его сын в 18:10 пришел домой с кровотечением спины. По записям с камер видеонаблюдения стало понятно, что в 17:50 между отцом и сыном произошел скандал у подъезда.

Отца отвезли в отдел, где на него составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что каменная столешница упала на 5-летнюю девочку на производстве в Петербурге.