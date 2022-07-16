Каменная столешница упала на 5-летнюю девочку на производстве в Петербурге

В Петербурге в детскую больницу в тяжелом состоянии попала 5-летняя девочка, на которую упала каменная столешница на производстве.

Несчастный случай произошел в пятницу в 14 часов на производстве изделий из натуральной кожи на Ломаной улице в Московском районе. Маленькая девочка была там с 32-летней мамой, они осматривали производство. В какой-то момент малышка облокотилась на каменную столешницу, но она не выдержала веса и упала на девочку.

Как стало известно Gazeta.SPb, девочку сразу госпитализировали с тяжелой закрытой травмой живота и разрывом печени второй степени. Сейчас она в детской больнице №19 под присмотром врачей.

На месте происшествия работал районный следственный отдел главка СК по Петербургу. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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