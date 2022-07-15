В Бокситогорском районе девятиклассник изнасиловал несовершеннолетнюю знакомую

В городе Пикалево Бокситогорского района Ленобласти учащийся школы-интерната изнасиловал свою знакомую 2007 года рождения.

Как стало известно Gazeta.SPB, в полицию обратилась мать пострадавшей. Она рассказала, что 14 июля около 11 утра в своем доме девятиклассник изнасиловал ее дочь, держа за руки и подавляя ее сопротивление.

Сама девочка проживет в неполной многодетной семье, ее воспитанием занимается мать, а о подростке известно, что его родители в разводе, и он живет с отцом. Несовершеннолетние познакомились зимой прошлого года, когда гуляли в одной компании, но затем длительное время не общались. В четверг молодой человек попросил девочку принести ему зажигалку, она долго сопротивлялась и отказывалась, но в итоге уступила.

После, когда подросток воспользовался принесенной ему вещью, девочка собралась уходить, но подросток затащил ее в квартиру и изнасиловал. Когда девочка вернулась домой через социальную сеть она получила от него указание никому об этом не рассказывать.

Молодого человека задержали и доставили в ОМВД, после чего отпустили в сопровождении родителей домой.

У подростка изъяли следы пальцев рук, мобильный телефон, нижнее и постельное белье.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге задержали 23-летнего гражданина Таджикистана, совершившего действия сексуального характера в отношении 16-летней несовершеннолетней.