В Невском районе задержали нелегального мигранта, пристававшего к 16-летней и избившего ее

В Невском районе задержали нелегального мигранта, пристававшего к 16-летней и избившего ее. Фото: Unsplash

В Невском районе задержали нелегального мигранта, пристававшего к 16-летней и избившего ее. Фото: Unsplash

В Петербурге задержали 23-летнего гражданина Таджикистана, совершившего действия сексуального характера в отношении 16-летней несовершеннолетней.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июля. Как стало известно Gazeta.SPB, помимо действий сексуального характера девушка вытерпела еще и избиение, после чего ее защитил, увидевший происходящее сосед.

По словам пострадавшей, вечером она решила пойти в магазин и когда возвращалась обратно домой, около 23:00 ночи, злоумышленник окликнул, догнал и придушил ее, и после этого совершил действия сексуального характера. Девушке удалось вырваться, но в ответ на это мигрант ударил девушку кулаком в грудь и в область затылка. Это увидел сосед, позвал злоумышленника, и тот убежал в сторону дома на Дыбенко.

Девушке удалось запомнить, куда побежал мигрант, так как это уже не первый раз, когда он домогался до нее. При этом в деле были замешаны и другие лица. Пострадавшая позвонила брату и попросила сообщить в полицию о случившемся.

Приехали правоохранители и отправились по указанному адресу. Известно, что мужчина снимал квартиру на Дыбенко. Правда, полиции двери молодой человек открывать не торопился. Тогда с разрешения хозяйки квартиры в квартиру вошли силой и обнаружили там целую группу мигрантов. Всех задержали.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Злоумышленник задержан и помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе задержали 56-летнего петербуржца, которого и подозревают в совершении преступления. Предполагается, что в результате ссоры на почве ревности мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, руками и ногами избил женщину.