В Невском районе задержали нелегального мигранта, пристававшего к 16-летней и избившего ее

В Невском районе задержали нелегального мигранта, пристававшего к 16-летней и избившего ее
В Невском районе задержали нелегального мигранта, пристававшего к 16-летней и избившего ее. Фото: Unsplash

В Петербурге задержали 23-летнего гражданина Таджикистана, совершившего действия сексуального характера в отношении 16-летней несовершеннолетней.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июля. Как стало известно Gazeta.SPB, помимо действий сексуального характера девушка вытерпела еще и избиение, после чего ее защитил, увидевший происходящее сосед.

По словам пострадавшей, вечером она решила пойти в магазин и когда возвращалась обратно домой, около 23:00 ночи, злоумышленник окликнул, догнал и придушил ее, и после этого совершил действия сексуального характера. Девушке удалось вырваться, но в ответ на это мигрант ударил девушку кулаком в грудь и в область затылка. Это увидел сосед, позвал злоумышленника, и тот убежал в сторону дома на Дыбенко.

Девушке удалось запомнить, куда побежал мигрант, так как это уже не первый раз, когда он домогался до нее. При этом в деле были замешаны и другие лица. Пострадавшая позвонила брату и попросила сообщить в полицию о случившемся.

Приехали правоохранители и отправились по указанному адресу. Известно, что мужчина снимал квартиру на Дыбенко. Правда, полиции двери молодой человек открывать не торопился. Тогда с разрешения хозяйки квартиры в квартиру вошли силой и обнаружили там целую группу мигрантов. Всех задержали.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Злоумышленник задержан и помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе задержали 56-летнего петербуржца, которого и подозревают в совершении преступления. Предполагается, что в результате ссоры на почве ревности мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, руками и ногами избил женщину.

насильственные действие сексуального характера невский район несовершеннолетний новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Дмитрий Рогозин освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса»
Путин признал певца Григория Лепса народным артистом России
С 15 июля петербуржцы могут использовать льготы на всех автобусах города
Законопроект о едином операторе досок объявлений может привести к краху ...
Главный синоптик Петербурга рассказал о самых холодных выходных за ...
Все коммерческие маршрутки в Петербурге уступили место социальным автобусам
В Мурино появилась новая школа от Setl Group
У задержанного за наркотики жителя Кронштадта нашли в телефоне детское порно