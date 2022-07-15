В Василеостровском районе ревнивого петербуржца задержали за смертельное избиение возлюбленной

В полицию 14 июля обратилась соседка погибшей 57-летней женщины.

Как стало известно Gazeta.SPB, правоохранители узнали об инциденте в четверг около 10:46. Заявлялось, что в квартире на 21-ая линии В.О., д. 14 «л» находится труп соседки в крови.

По прибытию на место сотрудники полиции подтвердили информацию и нашли мертвую женщину. Кроме того, в указанной квартире задержали 56-летнего петербуржца, которого и подозревают в совершении преступления. Предполагается, что в результате ссоры на почве ревности мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, руками и ногами избил погибшую.

Задержанного доставили в отделение и поместили в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

До этого мужчина был осужден на 2 года условно по статье «Грабеж».

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