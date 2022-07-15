В обгоревшем доходном доме Никонова на Большой Пушкарской под утро нашли пострадавшую

В обгоревшем доходном доме Никонова на Большой Пушкарской под утро нашли пострадавшую. Фото: "Яндекс.Карты"

В обгоревшем доходном доме Никонова на Большой Пушкарской под утро нашли пострадавшую. Фото: "Яндекс.Карты"

На рассвете 15 июля специалисты тушили доходный дом Никонова, который находится на Большой Пушкарской улице в Петербурге.

Спасатели получили сообщение около 04:50, после чего оперативно выехали на место возгорания. Выяснилось, что горит дом в Петроградском районе на улице Большая Пушкарская, 38.

По прибытию выяснилось, что в квартире, общая площадь которой 50 квадратных метров, загорелась кухня. К моменту прибытия спасателей обстановка уже успела обгореть на площади 3 квадратных метров.

Пожар удалось устранить в 05:24 пожар. Из обгоревшей квартиры достали пострадавшую женщину, которую госпитализировали в медицинское учреждение.

В тушении пожара участвовали 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. Все детали и обстоятельства устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с 8 на 9 июля в Кировском районе Ленинградской области в городе Отрадное произошел пожар, в котором погибла семилетняя девочка.