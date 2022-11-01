С 1 ноября в Адмиралтейском районе начинает действовать зона платной парковки

С 1 ноября в Адмиралтейском районе начинает действовать зона платной парковки
Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербуржцам напомнили, что с 1 ноября в Адмиралтейском районе появится платная парковка. Улицы уже подготовили.

В Адмиралтейском районе Петербурга с 1 ноября начинает действовать зона платной парковки. Горожанам рассказали, что теперь оплачивать парковочное место придется еще в одном районе. Все необходимое уже установили. Это — паркоматы, также нанесена специальная разметка.

Как сообщает «Патрульный Петербурга», платные парковочные места разместят в МО «Адмиралтейский округ», МО «Семеновский», МО «Сенной округ», МО «Коломна», МО «Измайловское» и МО «Екатерингофский». Платную парковку разместят на ряде улиц в районе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что специалисты улучшили приложение для оплаты парковки в Петербурге. Приложение для оплаты парковки в центре города стало удобнее. Специалисты добавили в систему новые возможности и функции.

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