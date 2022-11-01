Стало известно, что делать с сим-картой при ее попадании в руки мошенников

Юрист рассказал, как поступать, если сим-картой завладели мошенники по вине оператора сотовой связи. Прежде всего, пострадавшая сторона должна потребовать компенсацию.

Юрист Иван Соловьев рассказал жителям России, что делать, если мошенники получили доступ к сим-карте абонента и с его счета пропали денежные средства. По словам правозащитника, такие случаи уже были зафиксированы – к операторам сотовой связи обращаются якобы представители абонента за дубликатом сим-карты. Юрист поясняет, что в таких случаях необходимо требовать компенсацию.

Как сообщает «Ямал1», если оператор безалаберно отнесся своим обязанностям, и после отказал в выплате, необходимо обратиться в суд общей юрисдикции. Соловьев считает, что тот, учитывая позицию высшей судебной инстанции России, должен встать на сторону потерпевшего.