Продюсер Разин намерен заново заняться «Ласковым маем»

Продюсер Разин намерен заново заняться «Ласковым маем»
Фото: Pxhere

Продюсер Разин заявил о возрождении «Ласкового мая». Новый коллектив будет состоять из молодых артистов.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что планирует «воскресить» поп-коллектив. Музыкальный проект будет воссоздан в память об умершем российском певце и музыканте Юре Шатунове, ранее являвшимся частью коллектива. Об этом продюсер сообщил у себя в соцсетях.

Разин пояснил, что новый коллектив поп-группы будет состоять из молодых артистов. Новому «Ласковому маю» создадут отдельную станицу в Интернете, где пользователи смогут ознакомиться с их творчеством.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Леонид Агутин и певец Jony записали дуэтом кавер на хит «Мир зеленого цвета». О дате выхода релиза пока ничего неизвестно, поскольку, по словам мэтра музыки, музыканты еще не выбрали обложку для композиции.

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