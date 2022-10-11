Леонид Агутин и певец Jony записали дуэтом кавер на хит «Мир зеленого цвета»

Леонид Агутин и певец Jony записали кавер на песню «Мир зеленого цвета», чем
Леонид Агутин рассказал подписчикам в своих соцсетях приятную новость — музыкант записал с певцом Jony кавер на свой старый хит «Мир зеленого цвета».
«Скоро будет дуэт! Кавер на песню «Мир зеленого цвета», в новой аранжировке и с замечательным Jony», – написал Агутин.
О дате выхода релиза пока ничего неизвестно, поскольку, по словам мэтра музыки, музыканты еще не выбрали обложку для композиции.
«Надо сварганить приличную обложку и выпускать», – сообщил Агутин.
Напомним, что «Мир зеленого цвета» в исполнении Агутина вышел в 2015 году. Оба артиста ранее уже делали каверы на песни друг друга. Так год назад Jony перепел хит Агутина «На сиреневой луне».
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в группе «2 Маши» произошел раскол из-за внутреннего конфликта между артистками.