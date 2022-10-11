Леонид Агутин и певец Jony записали дуэтом кавер на хит «Мир зеленого цвета»

«Надо сварганить приличную обложку и выпускать», – сообщил Агутин.

Напомним, что «Мир зеленого цвета» в исполнении Агутина вышел в 2015 году. Оба артиста ранее уже делали каверы на песни друг друга. Так год назад Jony перепел хит Агутина «На сиреневой луне».