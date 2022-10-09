Никаких «сольностей»: стало известно, почему рассорились «2 Маши»

Никаких &#171;сольностей&#187;: стало известно, почему рассорились &#171;2 Маши&#187;
Фото: кадр из клипа группы "2 Маши"

В группе «2 Маши» произошел раскол из-за внутреннего конфликта между артистками. Оказалось, причиной ссоры стали разногласия по поводу сольных выступлений.

Певица Маша Зайцева прокомментировала в своих соцсетях раскол коллектива «2 Маши». Оказалось, что артистки взяли творческую паузу из-за внутреннего конфликта. Фактически группа прекратила свою деятельность на неопределенный период из-за ссоры.

Зайцева рассказала подписчикам, что Мария Шейх недооценила ее роль в коллективе и не желает, чтобы она исполняла песни дуэта сольно. Напомним, что Шейх написала тексты к главным хитам группы – «Босая» и «Мама, я танцую».

Шейх прокомментировала запись своей «заклятой» подруги и отметила, что ни о какой сольной карьере в составе дуэта не может идти и речи — песни коллектива должны исполнять обе Маши.

«Никакие права у Марии Зайцевой никто не отбирает, и никто не отменяет ее заслуг», — отметила Шейх.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что «Мамочка, почему так?»: Лена Катина из «Тату» рассказала о психологической травме своего ребенка, вызванной разводом.
2 Маши конфликт музыка шоубизнес


 

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