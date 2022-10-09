Никаких «сольностей»: стало известно, почему рассорились «2 Маши»

Зайцева рассказала подписчикам, что Мария Шейх недооценила ее роль в коллективе и не желает, чтобы она исполняла песни дуэта сольно. Напомним, что Шейх написала тексты к главным хитам группы – «Босая» и «Мама, я танцую».

Шейх прокомментировала запись своей «заклятой» подруги и отметила, что ни о какой сольной карьере в составе дуэта не может идти и речи — песни коллектива должны исполнять обе Маши.