Никаких «сольностей»: стало известно, почему рассорились «2 Маши»

В группе «2 Маши» произошел раскол из-за внутреннего конфликта между артистками. Оказалось, причиной ссоры стали разногласия по поводу сольных выступлений.
Певица Маша Зайцева прокомментировала в своих соцсетях раскол коллектива «2 Маши». Оказалось, что артистки взяли творческую паузу из-за внутреннего конфликта. Фактически группа прекратила свою деятельность на неопределенный период из-за ссоры.
Зайцева рассказала подписчикам, что Мария Шейх недооценила ее роль в коллективе и не желает, чтобы она исполняла песни дуэта сольно. Напомним, что Шейх написала тексты к главным хитам группы – «Босая» и «Мама, я танцую».
Шейх прокомментировала запись своей «заклятой» подруги и отметила, что ни о какой сольной карьере в составе дуэта не может идти и речи — песни коллектива должны исполнять обе Маши.
«Никакие права у Марии Зайцевой никто не отбирает, и никто не отменяет ее заслуг», — отметила Шейх.