«Мамочка, почему так?»: Лена Катина из «Тату» рассказала о психологической травме своего ребенка, вызванной разводом

&#171;Мамочка, почему так?&#187;: Лена Катина из &#171;Тату&#187; рассказала о психологической травме своего ребенка, вызванной разводом
Фото: скриншот видео с официального YouTube-канала Лены Катиной
Певица Лена Катина рассказала о тяжелом периоде в жизни своего сына из-за недавнего развода. Для того, чтобы проработать травму, семье пришлось обратиться к психологу.

По информации Starhit, экс-участница группы «Тату» Лена Катина после нескольких лет совместной жизни с музыкантом Сашо Кузмановичем подала на развод. Хуже всего пришлось малолетнему сыну артистов.

По словам Катиной, тяжелее всего в тот момент было объяснить маленькому мальчику, что мама и папа больше не будут жить вместе. Сначала артистка пыталась сама проработать этот момент с сыном, а затем обратилась за помощью к профессионалам.

«Саша в психотерапии с момента, как мы приняли решение о разводе и разъехались. Считаю, что это необходимо, ведь для ребенка расставание родителей всегда травма, которая будет с ним всю жизнь. Но в наших силах сделать ее менее заметной, помочь ему понять и принять, чуть меньше расстраиваться, потому что ребенок переживает в любом случае», — объяснила Лена Катина.

Первое время было самым тяжелым, поскольку мальчик принял развод родителей на свой счет и считал, что отец ушел, потому что его разлюбил.

«Сердце разрывается, когда он плачет и говорит: «Мамочка, почему так? Я хочу, чтобы папочка был с нами, чтобы мы жили вместе». В этот момент главное — не раздражаться, а объяснить, что понимаете его. Проговаривать чувства ребенка очень важно. Надо, чтобы он понимал: взрослые слышат и разделяют его боль», — отметила экс-звезда «Тату»

Сейчас она Катина замуж второй раз за Дмитрия Спиридонова, который тепло принял мальчика. Напомним, что певица ведет сольную карьеру и выпускает клипы на своем YouTube канале.

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