«Мамочка, почему так?»: Лена Катина из «Тату» рассказала о психологической травме своего ребенка, вызванной разводом

Певица Лена Катина рассказала о тяжелом периоде в жизни своего сына из-за недавнего развода. Для того, чтобы проработать травму, семье пришлось обратиться к психологу.
По информации Starhit, экс-участница группы «Тату» Лена Катина после нескольких лет совместной жизни с музыкантом Сашо Кузмановичем подала на развод. Хуже всего пришлось малолетнему сыну артистов.
По словам Катиной, тяжелее всего в тот момент было объяснить маленькому мальчику, что мама и папа больше не будут жить вместе. Сначала артистка пыталась сама проработать этот момент с сыном, а затем обратилась за помощью к профессионалам.