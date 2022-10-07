Андрей Малахов обнимался с полуголой блондинкой на глазах у жены

Популярный телеведущий Андрей Малахов, достаточно часто публиковал снимки с женой, однако в последнее время их стало совсем мало. В связи с эти поклонники ведущего забили тревогу и начали приписывать паре развод.

Однако, супруги не дают комментарии по поводу личной жизни. Недавно Малахов поделился в Telegram-канале фотографиями со светского мероприятия, на котором присутствовала и его жена.

Но у поклонников сложилось мнение, что у пары нет взаимопонимания, поскольку на одном из кадров журналист обнимал полуголую блондинку, а его жена просто стояла рядом. Фанаты не понимают, что происходит между супругами.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на телеведущую Ларису Гузееву подали в суд за порчу чужого имущества и хотят взыскать с нее 100 тысяч рублей.