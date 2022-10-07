На Ларису Гузееву подали в суд за испорченный ремонт

На Ларису Гузееву подали в суд за испорченный ремонт
Фото: скриншот"Лариса Гузеева: 5 самых смешных моментов с главной свахой страны"

На телеведущую Ларису Гузееву подали в суд за порчу чужого имущества и хотят взыскать с нее 100 тысяч рублей.

Соседка обнаружила трещины на стене, которые образовались в результате ремонта в квартире Ларисы Гузеевой. Пострадавшая обратилась в страховую компанию, которая написала заявление на ведущую и потребовала возместить нанесенный ущерб владелице имущества ущерб в размере 100 тысяч рублей, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что беседа по данному иску уже проведена и скоро суд приступит к рассмотрению по существу.

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