Эксперт рассказал, как изменятся цены на зарубежный отдых за полгода

В первую очередь цены снизятся на отдых в Турции. Фото: unsplash

В первую очередь цены снизятся на отдых в Турции. Фото: unsplash

В ближайшие полгода отдых за границей станет доступнее: цены на заморские курорты будут снижаться до следующего сезона.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал, что цены на зарубежный отдых начнут снижаться сразу после окончания летнего сезона. На снижение повлияет и наращивание авиаперевозок по основным направлениям.

По словам Мурадяна, которые приводит «Вечерняя Москва», в первую очередь дешевле станет Турция, где завершается сезон, Таиланд, в который начнут летать пять перевозчиков, и Египет, который тоже запустило больше самолетов.

Как считает эксперт, снижение цен будет наблюдаться как минимум до весны.

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