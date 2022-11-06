Каждый пятый россиянин мечтает побывать в Петербурге

Петербург возглавил рейтинг самых востребованных городов у российских туристов. Увидеть дворцы и разводные мосты вживую мечтает каждый пятый россиянин.

Опрос SuperJob показал, что культурная столица России продолжает привлекать путешественников своим величием и красотой. Побывать в городе на Неве в ближайший год хотели бы 19% респондентов.

Петербург обогнал другие регионы с большим отрывом. На втором месте оказались города Золотого кольца, которые желают посетить 9% опрошенных. Тройку замыкает Казань, которую назвали 8% россиян. По 7% респондентов не прочь отправиться в Москву и Калининград, а 6% — в Иркутск.

Также в топ самых желанных направлений вошли Крым, Алтай, Сочи, Северный Кавказ, Карелия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что музеи северо-западных регионов России займутся продвижением образа зимы как туристического бренда. Будет сформирован единый календарь зимних событий для привлечения посетителей и туристов.