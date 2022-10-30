Музеи северо-западных регионов России займутся продвижением образа зимы как туристического бренда

По данным ТАСС, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев заявил, что музеи северо-западных регионов России сформируют единый календарь зимних событий для привлечения посетителей и туристов. Межмузейный проект будет рекламировать образ русской зимы как туристический бренд.

«Сейчас мы говорим о создании единого календаря событий, связанных с зимой. Мы уже получаем предложения от ряда музеев, у каждого из них может быть свое прочтение. К примеру, зима в творчестве писателя, которому посвящен этот музей, или зима в этнографии. Это могут быть и выставки, и событийные мероприятия, связанные одной сквозной темой. О чем идет речь? О русской зиме как об одном из нераскрытых, но очень привлекательных образов нашего региона», — заявил Корнеев.

По словам чиновника, к проекту могут присоединиться абсолютно все музеи, которые смогут предложить соответствующие зимней тематике программы. Сейчас речь идет о музеях и туристских предложениях Северо-Запада, маршрутах «Серебряного ожерелья России», но в дальнейшем этот опыт может быть распространен и на другие регионы.

«Мы дали возможность всем (музеям) покреативить, подумать, как зима может быть отражена в их экспозициях и событиях. Интересно, что получится», — заключил Сергей Корнеев.

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