РЖД займется строительством трех зданий у Музея железных дорог в Петербурге

Застройкой территории рядом с Музеем железных дорог в Петербурге займутся «Российские железные дороги». Известно, что задание на разработку проекта планировки уже выдал Комитет по строительству и архитектуре.

Как сообщает «Деловой Петербург», проект трех зданий, планируемых на территории рядом с музеем, должен быть готов к маю 2023 года. Стройка будет осуществляться на средства РЖД.

Согласно имеющимся данным, первая постройка будет представлять собой объект капитального строительства, который будет предназначен для музеев и выставочных залов. Его площадь составит 3 тысячи квадратных метров, а высота будет достигать 32 метров. Второе здание — профтехучилище аналогичный высоты площадью 6,6 квадратных метров. Также планируется возвести общежитие для работников на 24,2 тысячи «квадратов».

Однако по словам архитектора и руководителя «Студии 44» Никиты Явейна, который также занимался проектированием Музея железных дорог, вряд ли первое здание станет полноценным музеем, скорее всего, в нём будет офис с музейной функцией.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге РЖД могли бы решить проблему контейнерных перевозок.