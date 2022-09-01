В Петербурге РЖД могли бы решить проблему контейнерных перевозок

В России сложилась не самая лучшая удачная ситуация с грузоперевозками после ухода датской компании Maersk, однако с ее решением власти вопрос затянули.

«Мойка78» пишет , что проблема производства грузовых контейнеров в России стояла еще в 2021 году. Тогда РЖД заявляли, что конкурировать отечественным производителем с Китаем практически бесполезно.

Однако, в теории обеспечить российские транспортные компании контейнерами может корпорация «Северсталь». Согласно информации на официальном сайте корпорации, в 2021 году она инвестировала 920 млн рублей в закупку более 1 000 единиц контейнеров для перевозки стали.

Также была обнаружена петербургская компания «Котта Контейнер», которая специализируются на выпуске железнодорожных и морских контейнеров для грузоперевозок. Однако ее финансовая отчетность намекает, что компания пока не может позволить себе массовый выпуск на всю Россию.

В настоящий момент, издание «Мойка78» направила запрос в «Северсталь» с вопросом, планирует ли она выпускать подобную продукцию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компания Wihuri Group запретила продавать технику для уборки улиц, оставшуюся в России, хотя официально об уходе не заявляла.