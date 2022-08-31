Финская компания Wihuri Group не разрешает продавать 4 оставшиеся уборочные машины в России

Финская компания Wihuri Group запретила продавать технику для уборки улиц, оставшуюся в России.

Интересно, что публично в организации не объявляли об уходе из страны. Так, на петербургских складах осталось 4 машины, которые нельзя продавать. Об этом рассказали «Baza.News».

Отмечается, что Wihuri Group открыла свое производство на территории России в 2019 году. Завод располагается под Петербургом в индустриальном парке «Орион» в Левашово.

Несмотря на то, что Wihuri публично об уходе из России не объявляла, но решение по этому поводу в Финляндии уже приняли. На русскоязычном сайте компании клиентам предлагают обращаться для покупки техники в российскую компанию ООО «Спецкомплект».

Корреспондент издания обратился в эту фирму с вопросом о возможности покупки именно финской техники, но представители дистрибьютора ответили, что у них на складах осталось четыре иностранных машины, которые представители Wihuri запретили продавать.

Как уточнили в «Спецкомплекте», понимание по вопросам дальнейшего сотрудничества с финнами наступит примерно через месяц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Аллегро», ходившие из Финляндии в Петербург, были списаны финским государственным ж/д оператором VR Group.