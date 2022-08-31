В Финляндии списали все поезда «Аллегро», курсировавшие в Россию

В Финляндии списали все поезда &#171;Аллегро&#187;, курсировавшие в Россию
В Финляндии списали все поезда "Аллегро", курсировавшие в Россию. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Поезда «Аллегро», ходившие из Финляндии в Петербург, были списаны финским государственным ж/д оператором VR Group.

Списали не только весь подвижной состав, но и запчасти для скоростных поездов «Аллегро», курсировавших между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом сообщает «МК Санкт-Петербург» со ссылкой на финансовый отчет компании по итогам I полугодия.

Отмечается, что под списание попали все составы «Аллегро» восточного направления и запчасти на общую сумму 45,4 млн евро. Кроме того финская компания начала переговоры, по итогам которых намерена продать дочерние и ассоциированные компании, связанные с грузовыми перевозками восточного направления.

Выяснилось, что общий объем перевозок компании сократился почти на 20% в сравнении с 2021 годом и составил 14,9 млн т.

Исполняющий обязанности управляющего директора VR Group Топи Симола отметил, что компания решила приостановить все операции, связанные с Россией, из-за специальной операции на Украине, а также на фоне введенных санкций, добавили «Вести.Ru».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российским туристам, которые хотят провести новогодние праздники в Финляндии, следует заняться получением визы уже сейчас. Вскоре Суоми увеличит срок выдачи шенгена до пяти месяцев.
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