Финляндия обрекла петербуржцев ждать шенгена почти полгода

Финляндия обрекла петербуржцев ждать шенгена почти полгода
Финляндия намерена сменить визовую политику в отношении россиян. Фото: unsplash

Петербургским туристам, которые хотят провести новогодние праздники в Финляндии, следует заняться получением визы уже сейчас. Вскоре Суоми увеличит срок выдачи шенгена до пяти месяцев.

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что сейчас ожидание визы составляет около двух с половиной месяцев. Например, в Северной столице, где чаще всего оформляют финский шенген, турфирмы берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября, а выдать визу обещают в конце октября.

Однако с сентября сроки растянутся до пяти месяцев. Дело в том, что Финляндия намерена сменить визовую политику в отношении россиян. Ежедневное количество обращений за визой ограничат с тысячи до 500, пишет «Мойка78».

При этом 80% слотов будет зарезервировано для тех, кто едет в Суоми не в качестве туриста, а по работе, учебе, из-за семьи или по другим причинам. Для путешественников останется лишь 20% слотов.

Таким образом, уже со следующего месяца будет открыто лишь 100 слотов в день для туристических виз и еще 400 слотов для обращений за шенгеном по другим причинам. Причем это касается не одного только Петербурга, а всей России. При этом неизвестно, какую визу выдадут консульства — однократную или многократную.

Министр иностранных дел Финляндии Пекку Хаависто ранее заявлял, что Суоми выступает за приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Если он будет упразднен, то шенген подорожает с 35 до 80 евро.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Финляндии нашли способ сократить выдачу турвиз россиянам. В финском МИД решили, что для сокращения выдачи турвиз россиянам выделят только один день на неделе, когда они смогут подавать документы на визу для путешествий.

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