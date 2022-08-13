В Финляндии нашли способ сократить выдачу турвиз россиянам

По словам главы местного МИД, таким образом Суоми смогла бы существенно замедлить выдачу туристических виз в РФ. Фото: pixabay

По словам главы местного МИД, таким образом Суоми смогла бы существенно замедлить выдачу туристических виз в РФ. Фото: pixabay

Власти Финляндии определили механизм сокращения туристических виз гражданам РФ, сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

В финском МИД решили, что для сокращения выдачи турвиз россиянам выделят только один день на неделе, когда они смогут подавать документы на визу для путешествий.

Хаависто объяснил в интервью телеканалу MTV3, что россияне смогут подавать документы на турвизу только, к примеру, по понедельникам, а в остальные будние дни будут принимать документы на визы по семейным обстоятельствам, работе, учебе и другим веским основаниям.

По словам главы местного МИД, таким образом Суоми смогла бы существенно замедлить выдачу туристических виз в РФ. Он добавил, что эта мера реализуема на национальном уровне законодательства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне стоят на границе Эстонии по 10 часов в попытках вернуться домой.