Россияне стоят на границе Эстонии по 10 часов в попытках вернуться домой

Россияне стоят на границе Эстонии по 10 часов в попытках вернуться домой. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Россияне стоят на границе Эстонии по 10 часов в попытках вернуться домой. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

На границе Эстонии и России образовались огромные пробки, — россияне ждут своей очереди чтобы вернуться домой.

О длинных заторах на въезде в Россию рассказала «Мойка78″со ссылкой на комментарии очевидцев в социальных сетях. Граждане связывают пробки с долгим временем досмотра транспорта, въезжающего на территорию РФ.

Участники группы «Граница НАРВА-ИВАНГОРОД» во «ВКонтакте» поделились, что задержка транспорту уже достигает 10 часов. Уточняется, что на границе Эстонии стоит «всего один пограничник». Можно было бы, конечно встать в электронную очередь, но, судя по сообщению, в ней придется стоять не менее 22 часов.

Длинная пробка, на которую сейчас сетуют россияне, скопилась из Нарвы в Ивангород. При этом в Эстонию путь абсолютно свободен. Наличие трудностей с передвижением подтвердила и блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Она отметила, что не пускают в том числе россиян с видом на жительство в Эстонии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Эстония планирует закрыть въезд для граждан России, имеющих шенгенские визы, выданные в республике.