В Россию вернется косметика от Lancome и Yves Saint Laurent

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запретило параллельный импорт парфюмерии и косметики от брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. Эти бренды готовы вернуться в Россию.

«Да, указанные бренды внесены в исключения, и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», — сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Исключения начнут действовать через три месяца, чтобы у тех, кто закупил продукцию по схеме параллельного импорта, хватило времени на ввоз в Россию.

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