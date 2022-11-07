В 15 регионах России начнут отслеживать содержание пыли в воздухе

В 15 регионах Российской Федерации начнут отслеживать состав воздуха: объем загрязняющих веществ и пыли. Пилотный проект по экологическому мониторингу был запущен Российским экологическим оператором (РЭО).

Как сообщает телеканал 360, данные будут собираться в 15 регионах страны, это 130 населенных пункта. К числу компаний, данные которых РЭО получает в автоматическом режиме, относятся «Росгидромет», ПАО «Норникель», «Газпромнефть» и другие. Воспользоваться новым ресурсом смогут все граждане России.

«Система, которая собирает данные от разных систем экомониторинга, позволит региональным властям оперативнее фиксировать источники загрязнений, нарушения могут грозить компания приостановкой деятельности», – цитируют в издании слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

По его словам, в будущем россияне получат доступ к экологической информации через ФГИС «Экомониторинг».