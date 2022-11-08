«Уведут»: поклонники отреагировали на пикантные танцы жены актера Прилучного

Новая жена Прилучного поразила фанатов горячим видео. Зепюр перестала быть армянской скромницей.

Зепюр Бутян, 26-летняя новая жена актера Павла Прилучного, прекратила поддерживать образ скромной девушки армянского происхождения. Актриса начала посещать светские мероприятия в пикантных нарядах и принимать участие в эротических фотосессиях. Недавно в Сети появилось видео, где девушка исполняет страстный танец, что произвело впечатление на поклонников.

Фанаты Прилучного предостерегли, что жену точно уведут, если она продолжит в том же духе. Зепюр на видео была одета в черный комбинезон с открытым плечом и вырезами на животе и спине. Пользователи отметили красоту девушки.

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