Актер Сергей Пускепалис скончался в смертельном ДТП под Ярославлем

Актер Сергей Пускепалис скончался в смертельном ДТП под Ярославлем
Актер Сергей Пускепалис скончался в смертельном ДТП под Ярославлем. Фото: кадр из фильма "Метро"

В Ярославской области 20 сентября произошло ДТП, в результате которого погиб советский и российский актер, режиссер, художественный руководитель театра имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис.

Информацию о том, что Пускепалис ушел из жизни подтвердили губернатор региона и сам театр. Согласно официальным данным УМВД по региону, смертельное ДТП произошло во вторник около 11 часов утра на 201-м километре автодороги М8 «Холмогоры». Об этом пишут РИА Новости.

На трассе столкнулись Ford Transit и грузовой автомобиль. Как оказалось, погибших было двое. По данным источника вместе с актером скончался его водитель. После ДТП одного выжившего человека забрали в больницу.

В настоящей момент прокуратура Ярославской области проводит проверку по факту произошедшего, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ушел из жизни режиссер, снявший советскую киноадаптацию «Шерлока Холмса», народный артист РСФСР Игорь Масленников.

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