Создатель фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни

Создатель фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни. Фото: пресс-служба Союза Кинематографистов РФ/студенты ВГИК и ГИТР

Создатель фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни. Фото: пресс-служба Союза Кинематографистов РФ/студенты ВГИК и ГИТР

На 91-м году ушел из жизни режиссер, снявший советскую киноадаптацию «Шерлока Холмса», народный артист РСФСР Игорь Масленников.

Первой о смерти режиссера сообщила его дочь. Похороны Масленникова пройдут в Северной столице. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Режиссер родился в Нижегородской области 26 октября 1931 года. Он окончил Высшие режиссёрские курсы при киностудии «Ленфильм» и дебютировал с фильмом «Личная жизнь Кузяева Валентина».

Благодаря работе над циклом кинокартин «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также над трилогией «Зимняя вишня» получил большую известность. В 1987 году Масленников получил звание народного артиста России, а в 2001-м — Государственную премию.

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