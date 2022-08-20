От инфаркта скончался актер, озвучивавший Филю в «Спокойной ночи, малыши!»

На 65-ом году ушел из жизни актер-кукловод и голоса щенка Фили в программе «Спокойной ночи, малыши!» Сергей Григорьев.

По словам актрисы Натальи Голубенцевой, кукловод умер от инфаркта. Об этом рассказали РБК. Отмечается, что он был профессионалом высокой масти и талантливым во всем человеком.

«Всегда помогал нам технически, когда возникали какие-то вопросы. И он очень был позитивный человек, несмотря на свои болячки, никогда не сдавался», — заметила Голубенцева.

Григорьев скончался 19 августа в Израиле. Прощание с ним пройдет 21 августа на кладбище в поселении Текоа в Гуш-Эционе.

Актер родился в 1958 году в Москве, окончил училище имени Гнесиных, отделение «актер театра кукол», а после этого учился на отделении режиссуры в Российской академии театрального искусства. Филю кукловод начал озвучивать в 1988 году и продолжал это делать вплоть до 2014, когда произошла репатриация в Израиль.

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