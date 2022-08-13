Скончался хранитель хранитель французской живописи Эрмитажа Альбер Костеневич

В Петербурге в пятницу умер хранитель французской живописи в собрании Государственного Эрмитажа Альбер Костеневич.

В петербургском музее рассказали, что Костеневич был доктором искусствоведения, главным научным сотрудником отдела западноевропейского искусства Эрмитажа, хранителем французской живописи. В Эрмитаже он проработал более 60 лет.

Авторитет и множество контактов Костеневича среди специалистов крупнейших мировых музеев позволяли ему быть в курсе всех событий и новейших публикаций. Его советами пользовались американские и европейские эксперты, а его книги были переведены на многие языки.

Сейчас в Эрмитаже проходит выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина», в котором успел принять участие Альберт Григорьевич.