Скончался хранитель хранитель французской живописи Эрмитажа Альбер Костеневич

Скончался хранитель хранитель французской живописи Эрмитажа Альбер Костеневич
Скончался Альберт Костеневич. Фото: Эрмитаж

В Петербурге в пятницу умер хранитель французской живописи в собрании Государственного Эрмитажа Альбер Костеневич.

В петербургском музее рассказали, что Костеневич был доктором искусствоведения, главным научным сотрудником отдела западноевропейского искусства Эрмитажа, хранителем французской живописи. В Эрмитаже он проработал более 60 лет.

Авторитет и множество контактов Костеневича среди специалистов крупнейших мировых музеев позволяли ему быть в курсе всех событий и новейших публикаций. Его советами пользовались американские и европейские эксперты, а его книги были переведены на многие языки.

Сейчас в Эрмитаже проходит выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина», в котором успел принять участие Альберт Григорьевич.

«Альберт Григорьевич был настоящим эрмитажником, человеком глубоко эрудированным, преданным работе, науке и искусству. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Альберта Костеневича», — говорится в сообщении пресс-службы музея.

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