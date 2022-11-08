Как отразится на экономике запрет беспилотников

Специалист рассказал, как отказ от дронов может навредить экономике. Решение ударит по многим отраслям.

Участники российского рынка коммерческих беспилотников опасаются запрета на полеты. Причина в том, что это может ударить по многим отраслям, в том числе нефтегазовой. Гендиректор ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» Глеб Бабинцев провел аналогию с запретом Интернета.

Как сообщает телеканал «360», Беспилотные воздушные суда (БВС) ежедневно применяют для наблюдения за объектами нефтегазовой инфраструктуры, электросетей, а также используют в капитальном строительстве, лесном и сельском хозяйстве, геологии. Данные, собираемые дронами, интегрировали в тысячи производственных процессов. Если закон будет действовать, это приведет к серьезным убыткам в ряде сфер.