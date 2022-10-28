В Санкт-Петербурге прошло награждение лучших строительных компаний 2022 года

27 октября в Санкт-Петербурге в рамках крупной строительной конференции «Девелопмент 2.2» состоялось торжественное награждение лидеров «Рейтинга строительных компаний – 2022». В рамках мероприятия награду за вклад в развитие городской среды и темпы строительства соцобъектов получила девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург». Александру Лелину, гендиректору «Главстрой Санкт-Петербург», диплом вручил генеральный директор АО «ДП Бизнес Пресс» Григорий Матыжев.

После церемонии награждения Александр Лелин рассказал изданию Gazeta.SPb о миссии и дальнейших планах компании.

«С момента создания компании «Главстрой Санкт-Петербург» мы взяли курс на развитие крупных территорий и комплексную застройку. И следуем этому курсу уже 15 лет. Строим для петербуржцев самодостаточные, комфортные для жизни жилые районы. Это одна из важных задач современных девелоперов, которая помогает формировать новое поколение горожан. Качественные социальные объекты с сильными образовательными программами — вот на что мы делаем упор в нашей работе. При открытии образовательных кластеров ведем сотрудничество с федеральными центрами «Техноспейс» и ведущими вузами России. Создаем уникальные городские объекты, такие как построенный нами внутри жилого комплекса центр водных видов спорта «Причал’Ю». И планируем продолжать работать на благо жителей города».

В рамках деловой программы конференции руководители крупнейших строительных компаний обсудили с представителями бизнеса и власти дальнейшие перспективы развития жилой застройки в Северной столице и Ленинградской области.

Юлия Ружицкая, генеральный директор агентства недвижимости «Главстрой», приняла участие в дискуссии и отметила, что изменился и рынок жилья в целом, и те требования, которые петербуржцы предъявляют к новому жилью. Сегодня на первый план выходят уровень развития окружающей среды и внимание к развитию социальных объектов. Отсюда задача, которая стоит перед застройщиками — комплексное развитие территории, строительство школ, детских садов и других социальных объектов, создание рекреационных пространств.

Как отметила эксперт, большая часть покупателей — это семьи с детьми, поэтому ЖК требуется гармоничное инфраструктурное наполнение.