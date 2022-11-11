Врач рассказал о вреде офисной работы

Недосыпание – одна из ключевых проблем со здоровьем, от которой страдают офисные работники. Из-за дороги к месту работы и обратно у них остается меньше времени на сон, рассказал руководитель медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович.

Как сообщает Ямал1, недостаток сна влечет к сахарному диабету и набору лишнего веса. Более того, он снижает активность височную долю мозга, отвечающую за речь.

Другая проблема офисных работников – гиподинамия, связанная с длительным сидением за столом. Она также влечет за собой сахарный диабет, а еще способствует возникновению расстройств пищеварения, ухудшению работы мозга и проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Из-за гиподинамии может развиться нехватка витамина D.

По словам эксперта, многих проблем можно избежать, если своевременно сдавать анализы. Перед этим необходимо получить консультацию у специалиста.