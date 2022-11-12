В России сформируют запас препаратов на четыре месяца

Глава Минздрава Мурашко сообщил, что российские регионы обязали запастись лекарствами на ближайшие четыре месяца. Причина в проблемах с логистикой, возникших ранее.

Российским регионам дали поручение сформировать лекарственный запас на четыре месяца вперед. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он пояснил, что Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячный запас лекарственных препаратов. Об этом сообщают РИА новости. Известно, что с запасами отечественных лекарств проблем нет, однако из-за сбоев в логистике может возникнуть нехватка импортных.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кардиолог рассказал, как очистить сосуды без лекарств и диет. Это поможет свести к минимуму риск появления и дальнейшего развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам медика, необходимо добавить в свою жизнь физические нагрузки.