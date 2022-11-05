Кардиолог рассказал, как очистить сосуды без лекарств и диет

Медик рассказал, как сделать сосуды чище без препаратов и диеты. Есть простой совет.

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал о способах очищения сосудов без лекарств и диет. Это поможет свести к минимуму риск появления и дальнейшего развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам медика, необходимо добавить в свою жизнь физические нагрузки.

Как сообщает «МК в Питере», изнурительные тренировки в спортивном зале при этом не подойдут. Для данных целей достаточно похода в бассейн или скандинавской ходьбы около трех раз в неделю. Специалист пояснил, что постоянная физическая аэробная нагрузка при гипертонии снизит систолическое артериальное давление на 5 миллиметров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач раскрыл, от каких продуктов кровь становится гуще. Кутушов рассказал, что она густеет при недостатке белков и аминокислот, поэтому в рационе обязательно должно быть мясо.