Полиция задержала бармена, подозреваемого в изнасиловании посетительницы на Маяковского

В центре Петербурга бармен надругался над посетительницей в туалете бара. Полиция оперативно задержала подозреваемого.

Ранее, 9 ноября, в полицию Центрального района Петербурга потупило сообщение от 22-летней петербурженки, заявившей, что ее изнасиловал бармен в туалете заведения на улице Маяковского. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.

Как стало известно Gazeta.SPb, на следующий день был задержан подозреваемый 25-летний сотрудник бара. Мужчину поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Некрасовском саду извращенец кавказской внешности закончил изнасилование петербурженки похищением ее телефона. После того, как он завершил свое грязное дело, преступник забрал у женщины смартфон и сбежал. По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по статье 161 (грабеж) и 131 (изнасилование) УК РФ.