В Ленобласти прошел конкурс по обрезке копыт

В Ленинградской области провели состязание среди специалистов по обрезке копыт у коров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарии.

В конкурсе приняли участие больше сотни человек. На мероприятии присутствовали практикующие ветеринары, молодые специалисты и студенты.

«Цель мероприятия – повышение престижа профессии ветеринарного врача, внедрение передовых способов профилактической обрезки и оздоровления копыт коров, а также распространение опыта лучших ветеринаров-ортопедов Ленинградской области», – уточнили в сообщении пресс-службы.

Мероприятие проводилось в два этапа, включающих в себя отборочный тур, в ходе которого выявлялись три лучших участника, и финальное состязание между ними.

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