Утка-арлекин шестой год живет в Петербурге, удивляя ученых

В Санкт-Петербурге продолжает жить утка-арлекин, удивляя ученых. Птица является не только единственной представительницей своего вида в регионе, но и первой за всю историю наблюдения за птицами.
По словам биолога Павла Глазкова, последний раз утка-арлекин посещала Европу 40 лет назад – тогда ее единожды видели в Польше.
«Зимует утка-арлекин в водах Атлантики, а гнездится на Дальнем Востоке, в Сибири, Гренландии и Северной Америке. А вот этот красавец уже шестой год живет в нашем городе», – рассказал биолог в своем официальном сообществе во «ВКонтакте».
Он также отметил, что привычная к охоте птица расслабилась в городской среде и теперь выпрашивает хлеб вместе с другими утками.
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