В Петербурге отмечают День преподавателя вуза 19 ноября

Второй раз в России отмечается День преподавателя высшей школы, введенный в Год науки и технологий. В Санкт-Петербурге этот праздник отмечают больше 73 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, свыше 320 тысяч студентов обучаются в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга. При этом ежегодно вручаются 20 премий правительства города за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего профессионального образования, а также еще 70 премий – в области научно-педагогической деятельности.

«“Умный город”, одна из стратегий развития Петербурга, включает в себя систему мер поддержки развития научно-образовательного и технологического секторов экономики», – добавили в поздравлении к преподавателям, опубликованном в официальном telegram-канале Смольного.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Российское движение детей и молодежи решило сменить название.