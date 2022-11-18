Российское движение детей и молодежи решило сменить название

Российское движение детей и молодежи решило сменить название
Фото: unsplash

Российское движение детей и молодежи начало голосование о смене названия. Об этом сообщили в официальном telegram-канале движения.

«Российское движение детей и молодёжи запускает всероссийское голосование за новое название в своём официальном сообществе VK. Все желающие смогут проголосовать за один из 10 вариантов, предложенных детьми и отобранных экспертами», – уточнили в сообщении организации, отметив, что голосование проводится через чат-бота во «ВКонтакте».

Пользователям на выбор предлагается целый перечень вариантов для нового названия. В их числе: «Пионеры», «Движение им. Гагарина», «Новое поколение», «Юность» и другие.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге здание РАНХиГС не вернется к РПЦ еще пять лет. Этот срок нужен для поиска новых площадей для университета, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

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